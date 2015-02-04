У Туреччині вперше заарештували члена "Ісламської держави"

Як повідомляє РІА "Новости" з посиланням на газету Vatan, це стало першим прецедентом в країні.

У жовтні минулого року 38-річний житель Анкари Гекташ разом з двома 15-річними синами-близнюками прибув до Сирії, щоб долучитися до ІД. Його дружина, не підозрюючи про це, повідомила в поліцію, що її чоловік і діти пропали без вісті. В кінці січня чоловік повернувся до Туреччини, щоб продати свій будинок, розплатитися з боргами і повернутися в Сирію з дружиною. Він був затриманий поліцією в місті Газіантеп на півдні Туреччини, звідки планував податися в Анкару.

Гекташу було пред'явлено звинувачення в приналежності до ІД. Він був арештований судом, який визнав, що чоловік може втекти від слідства.

Читайте такожУ Туреччині скоєно замах на президента Ердогана"Ми з синами перейшли на територію Сирії, контрольовану ІД. Протягом 10-12 днів бойовики нас опитували на предмет нашого релігійного освіти і прийняли нас у свої ряди, переконавшись, що ми є мусульманами", - наводить газета слова затриманого.

Він стверджує, що не брав участь у військових діях і працював разом з синами-кухарями, заробляючи 270 доларів на трьох.