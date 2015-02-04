Іран обіцяє продовжити ядерну програму в разі нових санкцій США

Тегеран сподівається до кінця березня вийти на загальні рамки домовленості з "шісткою" (п'ять постійних членів СБ ООН і Німеччина) щодо своєї ядерної програми, передає ТАСС.

Про це заявив на прес-конференції в посольстві ІРІ в Москві генеральний директор департаменту політики та безпеки МЗС Ірану Хамід Баєдинежад.

Читайте такожРосія та Іран співпрацюватимуть у військовій сфері"Поки ми не змогли подолати всі розбіжності (за обсягами збагачення і зняття санкцій), але серйозно продовжуємо ці переговори, - сказав він. - Є взаєморозуміння, щоб до кінця березня розробити загальні політичні рамки домовленості".