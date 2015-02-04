В четвер у Варшаві Штайнмаєр розгляне ситуацію в Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр 5 лютого у Варшаві розгляне ситуацію в Україні та ЄС.



Про це написав на своєму Твіттері прес-секретар польського МЗС Марчін Войчеховський. ”Завтра глава МЗС Німеччини Штайнмаєр відвідає Польщу. Головною темою розмов з главою МЗС Польщі Схетиною криза в Україні та справи ЄС”, - відзначив він. Читайте такожБайден 6 лютого обговорить з лідерами ЄС питання санкцій проти Росії

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