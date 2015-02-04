В четвер у Варшаві Штайнмаєр розгляне ситуацію в Україні
22:27, 04 лютого 2015Світ
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Міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр 5 лютого у Варшаві розгляне ситуацію в Україні та ЄС.
Reuters
Про це написав на своєму Твіттері прес-секретар польського МЗС Марчін Войчеховський.
”Завтра глава МЗС Німеччини Штайнмаєр відвідає Польщу. Головною темою розмов з главою МЗС Польщі Схетиною криза в Україні та справи ЄС”, - відзначив він.
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