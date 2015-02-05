Правозахисниця: на звинувачену у держзраді росіянку донесли сусіди

Про це заявила правозахисниця, виконавчий директор громадської організації «Русь сидящяя», яка займається справою Давидової, Ольга Романова.

"З'ясувалося, що у справі ще беруть участь сусіди. Тобто інформація про її дзвінки, контакти, про погляди, стала відома не тому, що ФСБ слухає нас усіх, а тому, що у нас всіх є пильні сусіди", - розповіла вона в інтерв'ю Радіо Свобода, відповідаючи на питання про те, чи є якісь нові подробиці у справі.

Як вона повідомила, донесли на Давидову нібито відразу два сусіди.

Читайте такожУ чоловіка заарештованої за "держзраду" росіянки можуть відібрати дітей"Причому не один сусід, а відразу двоє. Ну, зрозуміло, що це зручно для слідчих органів, коли є не один, а два свідки", - сказала Романова.

29 січня Лефортовський суд Москви видав санкцію на арешт до 19 березня Світлани Давидової, матері сімох дітей. Вона перебувала в московському СІЗО "Лефортово". За даними ЗМІ, Давидова в квітні минулого року зв'язалася з українським посольством і повідомила, що військова частина поряд з її будинком у Вязьмі Смоленської області спорожніла. Крім того, вона припустила, що солдати могли бути спрямовані в Донецьк. Після цього проти неї в РФ порушено кримінальну справу.

Після громадської кампанії в її підтримку (петиції з вимогою звільнити Давидову підписали понад 60 тисяч осіб) жінку відпустили на підписку про невиїзд.