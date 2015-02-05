НАТО збільшить сили реагування до 30 тисяч військових

Такі рішення були ухвалені у четвер в Брюсселі під час засідання міністрів оборони НАТО, повідомив по завершенню генеральний секретар альянсу Йєнс Столтенберг.

"Ми погодилися посилити сили реагування НАТО. Ми вирішили, що розмір та композиція їх центру - це нові авангардні сили. Ми вирішили, що ці сили швидкого реагування будуть чисельністю до бригади - приблизно 5 тис. військових", - констатував він.

За словами генсека, ці сили підтримуватимуться з повітря, моря та іншими силами. "Ведучий елемент цієї бригади буде готовий вирушити за 48 години, решта - за тиждень", - уточнив Столтенберг.

Читайте такожСтолтенберг: країни НАТО індивідуально вирішать питання про постачання зброї УкраїніКрім того, авангардні сили підтримуватимуться двома бригадами в "якості швидкого посилення можливостей в разі серйозної кризи". "Посилення сил реагування досягне приблизно 30 тис. військових", - додав він.