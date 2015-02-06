Путін запропонував Меркель і Олланду створити нове Придністров'я в Україні - ЗМІ

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на дипломатичні джерела, пише Українська правда.

"Це не мирний план. Це дорожна карта для створення нового Придністров'я чи Абхазії в Україні. Це цинічна спроба уникнути усіх зобов'язань, взятих на себе в Мінську", - заявив один з високопоставлених дипломатів на умовах анонімності.

У четвер держсекретар США Джон Керрі повідомив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд отримали пропозиції від Путіна щодо вирішення конфлікту в Донбасі.

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Подробиці цього плану невідомі, офіційно про нього жодна зі сторін взагалі не повідомляла.

Керрі зазначив, що Меркель та Олланд приготували свої плани щодо досягнення миру в Україні, з якими і прилетіли в четвер в Київ для переговорів з Петром Порошенко.

У п'ятницю Олланд та Меркель поїдуть до Москви, де зустрінуться с Путіним.

За інформацією російських ЗМІ Олланд і Меркель можуть запропонувати Москві та Києву заморозити конфлікт на сході України.