Голова Мюнхенської конференції просить дати Україні зброю

Про це пише глава Мюнхенської конференції з питань безпеки Вольфганг Ішингер в статті для Financial Times, повідомляє Українська правда.

За його словами, загалом метою повинен бути всеосяжний мирний процес під егідою ОБСЄ та досягнення політичного компромісу.

"Але поки ситуація на землі схиляється на користь Росії, дипломатичне рішення буде все менш імовірним", - пише Ішингер.

"Наше послання повинно бути, що якщо Росія ігнорує свої зобов'язання, щодо реалізації Мінського протоколу, ми, можливо, не маємо вибору, ніж як забезпечити Київ військовою технікою", - додає він.

"Це дало б змогу повернути м'яч назад тим, кому він належить - Москві", - наголосив глава Мюнхенської конференції з питань безпеки.

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"Припинення насильства в Україні вимагає нового мислення", - зауважує Ішингер.

"Тих, хто навідріз відмовляються розглядати складні варіанти, повинні знати, що бездіяльність також несе за собою відповідальність", - підкреслює він.

"Якщо ми нічого не робимо, ми цілком можемо дізнатися, що може бути і буде військове розв'язання кризи в Україні", - пише Ішингер.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко закликав НАТО надати Україні сучасну зброю для того, щоб вона могла протистояти агресору.