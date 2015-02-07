Берлін і Париж оцінюють переговори в Москві як конструктивні і змістовні
00:58, 07 лютого 2015Світ
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Франція і Німеччина назвали переговори в Москві між президентом Франції Франсуа Олландом, президентом РФ Володимиром Путіним і канцлером Німеччини Ангелою Меркель ситуацію в Україні як "конструктивні і змістовні"
REUTERS
Про це повідомляє РИА Новости
"Зараз триває робота над документом, який може стати спільним для реалізації мінських угод", - сказав представник оточення президента Франції.
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Він також зазначив, що на неділю заплановані телефонні переговори лідерів Росії, України, Франції та Німеччини.
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