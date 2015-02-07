Берлін і Париж оцінюють переговори в Москві як конструктивні і змістовні

Про це повідомляє РИА Новости

"Зараз триває робота над документом, який може стати спільним для реалізації мінських угод", - сказав представник оточення президента Франції.

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Він також зазначив, що на неділю заплановані телефонні переговори лідерів Росії, України, Франції та Німеччини.