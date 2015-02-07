Британія має модернізувати потенціал ядерного стримування – міністр оборони

Про це у коментарі Reuters сказав міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон, передає Українська правда.

Феллон висловив стурбованість тим, що російські військові планувальники ймовірно "понизили поріг" на використання ядерної зброї. За його словами, у відповідь на модернізацію Росією своєї ядерної потуги Британія має поновити свій потенціал ядерного стримування.

Щодо поставок зброї в Україну, то глава Міноборони Британії критично поставився до такої ідеї.

"Поставки зброї в Україну лише приведуть до ескалації конфлікту",- зазначив він.

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"Велика Британія підтримує новий етап діяльності лідерів Німеччини і Франції, спрямований на припинення конфлікту на сході України" - додав міністр.

Однак, за його словами, територія, захоплена сепаратистами після підписання Мінського протоколу, "у жодному випадку" не повинна бути визнана, навіть якщо буде домовлено про нове перемир’я.

Нагадаємо, у січні винищувачі королівських ВПС Британії Eurofighter Typhoon піднялись на перехоплення двох російських бомбардувальників.

За інформацією ЗМІ, один з них - бомбардувальник Ту-95 - ніс ядерну зброю на борту.