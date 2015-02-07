Volvo зупинить завод в Росії і звільнить 300 робітників
03:26, 07 лютого 2015Світ
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Компанія Volvo вирішила призупинити роботу заводу з виробництва вантажівок в російській Калузі і скоротити 300 чоловік, що становить 30% співробітників підприємства.
Volvo зупинить завод в Росії і звільнить 300 робітників / neftegaz.ru
Керівництво компанії пояснює цей крок "несприятливою ринковою ситуацією" і падінням попиту на комерційну техніку, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Співробітникам, які втратили роботу, буде виплачена компенсація.
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У компанії обіцяють, що рішення про припинення виробництва - тимчасове. Коли передбачається відновити роботу підприємства, не повідомляється.
Поки виробництво не буде відновлено, клієнти будуть отримувати машини з підприємств у Швеції, Бельгії та Франції.
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