Volvo зупинить завод в Росії і звільнить 300 робітників

03:26, 07 лютого 2015
Світ
1083 0

Компанія Volvo вирішила призупинити роботу заводу з виробництва вантажівок в російській Калузі і скоротити 300 чоловік, що становить 30% співробітників підприємства.

neftegaz.ru

Керівництво компанії пояснює цей крок "несприятливою ринковою ситуацією" і падінням попиту на комерційну техніку, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі

Співробітникам, які втратили роботу, буде виплачена компенсація.

Читайте такожЗМІ: Apple заблокувала розробників з Криму

У компанії обіцяють, що рішення про припинення виробництва - тимчасове. Коли передбачається відновити роботу підприємства, не повідомляється.

Поки виробництво не буде відновлено, клієнти будуть отримувати машини з підприємств у Швеції, Бельгії та Франції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter