Німеччина: документ щодо України включить пропозиції "нормандської четвірки"

Про це повідомив офіційний представник влади ФРН, передає РИА Новости з посиланням на Рейтер.

Зустріч, присвячена врегулюванню ситуації на сході України, розпочалася із зустрічі лідерів Росії, Франції та ФРН у форматі "віч-на-віч", без участі членів делегацій і будь-яких експертів.

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Пізніше президент РФ Володимир Путін, глава Франції Франсуа Олланд і канцлер ФРН Ангела Меркель перервалися на протокольну фотозйомку, а потім продовжили переговори.

В цілому переговори тривали більше п'яти годин.