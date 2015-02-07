Німеччина: документ щодо України включить пропозиції "нормандської четвірки"
02:35, 07 лютого 2015Світ
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Розроблюваний документ щодо України буде включати пропозиції всіх лідерів країн "нормандської четвірки", в яку входять Росія, Франція, ФРН та Україна.
REUTERS
Про це повідомив офіційний представник влади ФРН, передає РИА Новости з посиланням на Рейтер.
Зустріч, присвячена врегулюванню ситуації на сході України, розпочалася із зустрічі лідерів Росії, Франції та ФРН у форматі "віч-на-віч", без участі членів делегацій і будь-яких експертів.
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Пізніше президент РФ Володимир Путін, глава Франції Франсуа Олланд і канцлер ФРН Ангела Меркель перервалися на протокольну фотозйомку, а потім продовжили переговори.
В цілому переговори тривали більше п'яти годин.
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