Путін: ми не збираємося ні з ким воювати

"З приводу того, що проти нашої країни ведеться війна. Війни, слава Богу, немає... Але абсолютно точно - є спроба стримати наш розвиток різними засобами", - сказав Путін на IX з'їзді Федерації незалежних профспілок Росії (ФНПР), передає РИА Новости.

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За словами Путіна, зараз спостерігається спроба заморозити світопорядок, який склався після розпаду СРСР, на чолі з одним безумовним лідером, який "хоче таким і залишитися, вважаючи, що йому можна все, а іншим можна тільки те, що він дозволить і що в його інтересах".

"Такий світопорядок Росію ніколи не влаштує. Якщо комусь це подобається, якщо хтось хоче жити в умовах напівокупації, ми цього робити не будемо. Але ми воювати ні з ким не збираємося. Ми збираємося з усіма співпрацювати", - підкреслив президент РФ.

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"І ті спроби, що робляться, у тому числі з так званими санкціями, в кінцевому підсумку, я думаю, що вони нікому радості не принесуть і щодо такої країни, як наша, вони точно не можуть бути ефективними", - сказав він.