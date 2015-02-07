Путін: ми не збираємося ні з ким воювати

17:43, 07 лютого 2015
Світ
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Проти РФ війни немає, але точно є спроба її стримати, такий світопорядок Росію ніколи не влаштує, заявив президент країни Володимир Путін.

REUTERS

"З приводу того, що проти нашої країни ведеться війна. Війни, слава Богу, немає... Але абсолютно точно - є спроба стримати наш розвиток різними засобами", - сказав Путін на IX з'їзді Федерації незалежних профспілок Росії (ФНПР), передає РИА Новости.

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За словами Путіна, зараз спостерігається спроба заморозити світопорядок, який склався після розпаду СРСР, на чолі з одним безумовним лідером, який "хоче таким і залишитися, вважаючи, що йому можна все, а іншим можна тільки те, що він дозволить і що в його інтересах".

"Такий світопорядок Росію ніколи не влаштує. Якщо комусь це подобається, якщо хтось хоче жити в умовах напівокупації, ми цього робити не будемо. Але ми воювати ні з ким не збираємося. Ми збираємося з усіма співпрацювати", - підкреслив президент РФ.

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"І ті спроби, що робляться, у тому числі з так званими санкціями, в кінцевому підсумку, я думаю, що вони нікому радості не принесуть і щодо такої країни, як наша, вони точно не можуть бути ефективними", - сказав він.

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