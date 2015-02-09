Екс-посол США про постачання зброї в Україну: рішення можна прийняти швидко, зброя - на складах

Президент Сполучених Штатів Барак Обама зараз детально вивчає це питання і повинен незабаром оголосити про своє рішення.

Про це в прямому ефірі програми ТСН.Тиждень сказав колишній посол США в Україні і один з тих, хто закликав президента Обаму все-таки допомогти нам зброєю, Джон Гербст.

"Президент Обама і його Адміністрація якраз переглядають політику на сьогоднішній день. Я знаю, що він дуже багато уваги приділяє тому, що говорять у Європі, в тому числі й Меркель, і те, що відбулося цими днями. І зараз у Вашингтоні, у Конгресі і також наш Департамент із безпеки та оборони підтримує ідею допомоги Україні в боротьбі з агресією", - сказав Хербст.

На уточнююче запитання, коли саме конкретно Україна може отримати відповідь, чи постачатиме США зброю оборонного значення, екс-посол відповів: "У першу чергу має прийняти рішення президент. Гадаю, що таке рішення прийняти можна досить швидко, ураховуючи те, що в нас уже є (зброя) на складах. Тут залежить від того, що буде рекомендуватися у загальному звіті".

Читайте такожЯкщо Путін буде застосовувати авіацію на Донбасі, то реакція США буде швидкою - Гербст

Останнє загострення ситуації на Донбасі частина експертів пояснює тим, що Кремль уже готується перевести війну у новий формат і задіяти авіацію, почати бомбардування.

"Звичайно, всі побоюються цієї ситуації, що війна в Україні стає все більш відкритою. Тобто ця агресія вже стає неприкритою. І зараз уже стає більш чітко зрозуміло, що робить Москва. Є ризик, що Москва може застосувати повітряні сили. Але в принципі тут чітко прослідковується рука Кремля. Ми бачимо, що Росія веде таку війну. Наш звіт не рекомендує застосування протиповітряних засобів, бо це призведе до ще більшої ескалації. Але ми про це говоримо в будь-якому разі. І я думаю, що якщо Путін буде застосовувати повітряні війська, то тоді реакція Америки буде швидкою", - запевнив колишній посол США в Україні.