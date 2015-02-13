Лідери ЄС не обговорювали нові санкції для Росії, але готові діяти – Туск

Про це він сказав в Брюсселі на прес-конференції, яка відбулася після завершення неформального самміту ЄС, передає власний кореспондент УНІАН.

„Що було важливим, що сьогодні ми, як Європейський Союз, єдині . Це не легко, тому що є різні підходи у країн-членів. У цей важкий час ми єдині і готові діяти з новими заходами, якщо це буде необхідно”, - сказав Туск.

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За його словами, під час самміту глави держав та урядів ЄС не обговорювали нові санкції. „Ми будемо утримувати наш тиск, щоб заохочувати Росію виконувати ці другі Мінські домовленості. Ми на це сподіваємося”, - наголосив президент ЄР.

Туск нагадав про негативний досвід щодо невиконання попередніх Мінських домовленостей. „Наша довіра у добру волю президента Путіна обмежена, тому ми повинні підтримувати наше рішення щодо санкцій. З іншого боку сьогодні ми показали нашу добру волю. Ми повинні використовувати всі можливості та шанси, що досягти більше, ніж після перших Мінських домовленостей”, - додав він.