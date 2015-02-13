У США на навчаннях постраждали 22 морських піхотинці
07:29, 13 лютого 2015Світ
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Щонайменше 22 американських військовослужбовців постраждали в ході навчань на базі Твентінайн-Палмс в Каліфорнії.
На навчаннях отруїлися морські піхотинці / msc.navy.mil
Імовірно, морські піхотинці отруїлися речовиною в результаті нештатного спрацьовування системи пожежогасіння у машині-амфібії, передає Бі-бі-сі.
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За даними військових, деякі з постраждалих госпіталізовані, їх стан оцінюється як стабільний.
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