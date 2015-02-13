У США на навчаннях постраждали 22 морських піхотинці

Щонайменше 22 американських військовослужбовців постраждали в ході навчань на базі Твентінайн-Палмс в Каліфорнії.

Імовірно, морські піхотинці отруїлися речовиною в результаті нештатного спрацьовування системи пожежогасіння у машині-амфібії, передає Бі-бі-сі. Читайте такожСША надішлють країнам Балтії 12 штурмовиків Thunderbolt II За даними військових, деякі з постраждалих госпіталізовані, їх стан оцінюється як стабільний.

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