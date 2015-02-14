У Південній Америці успішно стартувала європейська ракета "Vega" з українським двигуном (відео)

Черговий, четвертий, запуск РН Vega з космодрому Куру успішно здійснено 11 лютого о 15:40 за Києвом. Про це йдеться в повідомленні українського космічного відомства, розміщеному на сайті уряду.

Як уточнюється в повідомленні, РН Vega вивела на орбіту експериментальний корабель, який отримав назву IXV (Intermediate eXperimental Vehicle - експериментальний корабель проміжного класу), створений європейцями для відпрацювання технологій, які будуть використані при створенні нових космічних апаратів багаторазового використання.

РН Vega легкого класу призначена для виводу на сонячно-синхронну орбіту висотою 1200 км супутників масою до 1200 кг або на полярну орбіту заввишки 700 км супутників масою 1500 кг, і є спільною розробкою Італійського і Європейського космічних агентств.

Читайте такожРосія відмовляється від українських ракет «Зеніт»

Маршовий двигун РД-868P для 4-го ступеня європейської ракети-носія розроблений і виготовляється в Україні: ДКБ "Південне" і ПО "Південмаш" беруть участь у програмі Vega з 2004 року. Крім України, Італії і Франції, в програмі РН Vega беруть участь Бельгія, Нідерланди, Іспанія, Швеція і Швейцарія, повідомляють Подробности.

Успішний пробний пуск РН Vega здійснено у лютому 2012 року, з травня 2013 року ЄКА розпочато комерційна експлуатація нової РН.

Уряд України та ЄКА в 2008 році підписали угоду про співробітництво у сфері використання космічного простору в мирних цілях. До складу ЄКА входять 17 європейських країн.