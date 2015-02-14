У Данії обстріляли кафе, де проводилася організована автором карикатур на Мухаммеда дискусія
19:50, 14 лютого 2015Світ
637 0
У Копенгагені невідомий у суботу, 14 лютого, обстріляв кафе, де зібралися учасники дискусії, присвяченій питанням свободи слова.
REUTERS
Як повідомляє Лента.ру з посиланням на Sky News, внаслідок стрілянини загинула щонайменше одна людина, поранення отримали троє поліцейських, які відкрили вогонь у відповідь по нападнику.
Читайте такожУ Франції затримали шістьох чеченців за підозрою в тероризміЗа даними телеканалу, у вікнах кафе Krudttoenden в північній частині столиці Данії нарахували не менше 30 кульових отворів. За інформацією очевидців, стрілянина велася з автоматичної зброї.
Організатором заходу став шведський художник Ларс Вілкс (Lars Vilks), автор опублікованих в 2007 році карикатур на пророка Мухаммеда. Сам він був присутній на зустрічі і не постраждав.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter