У Данії обстріляли кафе, де проводилася організована автором карикатур на Мухаммеда дискусія

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на Sky News, внаслідок стрілянини загинула щонайменше одна людина, поранення отримали троє поліцейських, які відкрили вогонь у відповідь по нападнику.

Читайте такожУ Франції затримали шістьох чеченців за підозрою в тероризміЗа даними телеканалу, у вікнах кафе Krudttoenden в північній частині столиці Данії нарахували не менше 30 кульових отворів. За інформацією очевидців, стрілянина велася з автоматичної зброї.

Організатором заходу став шведський художник Ларс Вілкс (Lars Vilks), автор опублікованих в 2007 році карикатур на пророка Мухаммеда. Сам він був присутній на зустрічі і не постраждав.