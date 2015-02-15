У центрі Варшави рятувальники кілька годин гасили пожежу на мосту

Про це повідомляє 112.ua з посиланням на польське видання Rzeczpospolita. За даними рятувальних служб, вогонь поширився на території 500 кв. м. У ліквідації пожежі брали участь 40 пожежних бригад.

"Гасіння проходило з двох сторін протягом декількох годин", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через закриття мосту у Варшаві утворилися величезні пробки. Ймовірно, рух по мосту не буде відновлено після ліквідації пожежі через значні пошкодження конструкції.

Польські пожежники припустили, що причиною пожежі могли стати дошки, які зберігалися під мостом.