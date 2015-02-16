Авіація Єгипту завдала ударів по позиціях ісламістів у Лівії

Єгипетська влада уточнила, що метою ударів були тренувальні бази, табори та склади зі зброєю, повідомляє Бі-бі-сі.

За словами очевидців, удар був нанесений на світанку понеділка по місту Дерна на сході Лівії.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі раніше у зверненні до нації заявив, що Єгипет залишає за собою право відповісти на вбивство своїх громадян у Лівії.

Офіційна лівійська влада підтвердила, що єгипетська сторона сповістила їх про свої плани.

Читайте такожІсламісти стратили понад 20 християн-коптівВПС Лівії також в понеділок завдали авіаудар по місту Дерну, що вважається одним з оплотів джихадистів.

"Сьогодні і завтра ми продовжимо наносити авіаудари в координації з Єгиптом", - заявив командувач ВПС Лівії Сагер аль-Джоруши.