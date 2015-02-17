Євросоюз очікує рекордної кількості мігрантів

20:52, 17 лютого 2015
Світ
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В цьому році в країни Євросоюзу прибуде рекордна кількість мігрантів.

REUTERS

Про це заявив в інтерв'ю голова агентства Frontex, яке займається охороною зовнішніх кордонів ЄС, Фабріс Леггері, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

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За його словами, багато шукачів притулку та нелегальних мігрантів прибуває в Європу через Середземне море, в той час як сотні вмирають під час небезпечної переправи.

Як зазначив Фабріс Леггері, з 1 січня 2015 року було зафіксовано рекордну кількість нелегальних перетинів кордонів ЄС. Зокрема, згідно з офіційними даними, ця кількість становить 5,6 тис., незважаючи на зимові шторми і холод.

За словами голови Frontex, якщо існуюча тенденція збережеться, то приплив мігрантів цього року буде рекордним.

"Є об'єктивні причини: через геополітичну ситуацію в Сирії та на Близькому Сході, тому що Лівію важко назвати державою, а уряд не може ефективно контролювати територію, що полегшує процвітання організованої злочинності", - зазначив Фабріс Леггері.

Крім того, як зазначив він, набагато "агресивніші" стали контрабандисти, які займаються переправою людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більшість європейців підтримує введення квот для мігрантів.

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