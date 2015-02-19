Екс-глава МЗС Грузії: Росія не зможе довго підтримувати бойовиків на Донбасі

Про це він заявив в інтерв'ю журналу "Новое время".

"Росія не зможе довго підтримувати цю війну. Але Україна може не витримати цього тиску раніше", - вважає експерт.

На думку Капанадзе, саме з цієї причини для Києва так важлива зовнішня підтримка. Між тим, експерт вважає, що Захід поки що не готовий вплутатися у війну з Росією.

Читайте такожМіноборони Британії: Росія являє собою загрозу для Балтії"Вони задаються питанням: якщо Росія у відповідь посилить агресію і перейде до нових типів атак, наприклад повітряних, чи готовий Захід стати однією з сторін конфлікту і вплутатися у війну? Вони не готові", - зазначив політик.

Капанадзе також вважає, що Росія може продовжити свою експансію, і наступними на черзі після України можуть стати Грузія та країни Балтії.

Повну версію інтерв'ю читайте у випуску журналу "Новое время" від 20 лютого