Екс-генсек НАТО визнав, що ідея ядерного роззброєння України не виправдала себе

Ідея ядерного роззброєння не виправдала себе і викликала лише вибіркове скорочення ядерного арсеналу на планеті.

Через це Україна після одностороннього роззброєння отримала гарантії, які, у підсумку, не виконуються, пише колишній генсек НАТО Джордж Робертсон (1999-2004) у колонці для видання Herald Scotland, передає Новое время.

"Я був переконаний, що з відмовою від ядерної зброї, ми дамо старт і почнемо позитивну ланцюгову реакцію. Я був неправий. Як міністр оборони цієї країни (Робертсон був міністром оборони Британії в 1997-99 - НВ) я відповідав за найбільше скорочення атомного арсеналу, але це не призвело до тих же дій в інших місцях", - зазначив офіцер.

Читайте такожУ НАТО обговорять потенційну ядерну загрозу з боку Росії - ЗМІ

Він зазначив, що Будапештський меморандум 1994 року "за відмову від третього за величиною у світі ядерного арсеналу" давав Києву "клятвені обіцянки безпеки з Росії, США та Великобританії".

Робертсон припустив, що при наявності в України атомного арсеналу невідомо, як склалася б ситуація в Криму та на Донбасі.

"Логічно задатися питанням, чи був би Крим захоплений і схід України окупований, якщо б Україна зберегла ядерні озброєння?", - пише екс-генсек.