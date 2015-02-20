Генерал Брідлав: Перемир’я в Дебальцеві не порушували – воно й не починалося
Головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі, американський генерал Філіп Брідлав заявив, що в Дебальцевому й околицях режиму припинення вогню від самого початку його оголошення і не було – бої там тривали постійно від часу досягнення домовленості про це.
«Якщо ви запитаєте, чи було порушене перемир’я, я скажу вам: я не думаю, що воно взагалі починалося. Воно було тільки на папері», – сказав Брідлав під час візиту до Косова, передає Радіо Свобода.
Незважаючи на ухвалені минулого тижня в Мінську чергові домовленості про чергове припинення вогню, проросійські бойовики і війська Росії продовжили наступ на місто Дебальцеве на Донеччині і врешті змусили до відступу українські війська, які дотримувалися режиму припинення вогню і не могли дати повноцінної відсічі.
Читайте такожСША звинувачують РФ у зловживанні домовленістю про припинення вогню на Донбасі
В Україні і у світі це розцінили як очевидне порушення мінських домовленостей із боку Росії й підтримуваних нею бойовиків і попередили, що це може призвести до нових санкцій проти порушників.