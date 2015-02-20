Генерал Брідлав: Перемир’я в Дебальцеві не порушували – воно й не починалося

«Якщо ви запитаєте, чи було порушене перемир’я, я скажу вам: я не думаю, що воно взагалі починалося. Воно було тільки на папері», – сказав Брідлав під час візиту до Косова, передає Радіо Свобода.

Незважаючи на ухвалені минулого тижня в Мінську чергові домовленості про чергове припинення вогню, проросійські бойовики і війська Росії продовжили наступ на місто Дебальцеве на Донеччині і врешті змусили до відступу українські війська, які дотримувалися режиму припинення вогню і не могли дати повноцінної відсічі.

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В Україні і у світі це розцінили як очевидне порушення мінських домовленостей із боку Росії й підтримуваних нею бойовиків і попередили, що це може призвести до нових санкцій проти порушників.