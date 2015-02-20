Росія розпалює пожежу, якої Європа не знала 70 років - американський генерал

Як повідомляє Радіо Свобода, під час виступу на конференції в Техасі в університеті A&M University Демпсі згадав російський чинник як один з семи, що становлять потенційну загрозу безпеці США і світу. У цьому списку Китай, Північна Корея, Іран, радикальні екстремістські групи «Аль-Каїда» й «Ісламська держава», а також кібератаки, які становлять загрозу інфраструктурам США.

Росія, яку Демпсі відніс, як і Китай, до важковаговиків, за словами генерала, «розпалила вогонь націоналізму, який може вирватися з-під контролю. Діючи таким чином, вони загрожують нашим союзникам по НАТО».

Читайте такожСША звинувачують РФ у зловживанні домовленістю про припинення вогню на ДонбасіНа думку Демпсі, неможливо було уявити, що подібний конфлікт і подібні інстинкти заявлять про себе на повний голос у Європі в 2015 році. Він сказав про те, що США запевнили союзників у своїй твердій підтримці і спільно із східноєвропейськими країнами, зокрема не членами НАТО, намагаються «зірвати спроби розпалити пожежу, яка не палала в Європі впродовж 70 років».