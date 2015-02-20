Росія розпалює пожежу, якої Європа не знала 70 років - американський генерал

10:10, 20 лютого 2015
Світ
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Росія розпалює в Європі пожежу, якої континент не знав уже 70 років, заявив найвищий американський військовий, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Мартін Демпсі.

REUTERS

Як повідомляє Радіо Свобода, під час виступу на конференції в Техасі в університеті A&M University Демпсі згадав російський чинник як один з семи, що становлять потенційну загрозу безпеці США і світу. У цьому списку Китай, Північна Корея, Іран, радикальні екстремістські групи «Аль-Каїда» й «Ісламська держава», а також кібератаки, які становлять загрозу інфраструктурам США.

Росія, яку Демпсі відніс, як і Китай, до важковаговиків, за словами генерала, «розпалила вогонь націоналізму, який може вирватися з-під контролю. Діючи таким чином, вони загрожують нашим союзникам по НАТО».

Читайте такожСША звинувачують РФ у зловживанні домовленістю про припинення вогню на ДонбасіНа думку Демпсі, неможливо було уявити, що подібний конфлікт і подібні інстинкти заявлять про себе на повний голос у Європі в 2015 році. Він сказав про те, що США запевнили союзників у своїй твердій підтримці і спільно із східноєвропейськими країнами, зокрема не членами НАТО, намагаються «зірвати спроби розпалити пожежу, яка не палала в Європі впродовж 70 років».

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