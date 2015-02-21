До Москви на «антимайдан» централізовано звезли сотні людей

У Москві на Болотній площі проходить акція "Антимайдан", на яку десятки автобусів звезли людей.

Як написав на своїй сторінці в Twitter користувач Philipp Kireev, мітингувальники вийшли проти "фашизму в Україні".

Як пише ТСН, люди тримають російські триколори і прапори організації "Бойове братство". За словами блогера, автобусів було близько трьох десятків, багато з них були з табличками "Антимайдан мітинг". Також були помічені мікроавтобуси із написами "Казаки Антимайдан".

У той же час чоловік припустив, що більшість людей - з регіонів. Проте вже через 20 хвилин після шикування люди розійшлися по автобусах.

Нагадаємо, в п'ятницю, 20 лютого, влада Москви заборонила проводити в центрі столиці опозиційний марш.