ЗМІ: У небі над Парижем зафіксували невідомі безпілотники
12:15, 24 лютого 2015Світ
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Щонайменше п'ять безпілотників були помічені в небі над Парижем, в тому числі над Ейфелевою вежею і Площею Згоди.
Дрони були також помічені поруч з посольством США / nyhabitat.com
Про це повідомили представники французьких служб безпеки, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Кому належать помічені в паризькому небі дрони, поки невідомо.
Дрони були також помічені поруч з посольством США і військовим музеєм. Розпочато поліцейське розслідування.
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Французькі служби безпеки продовжують працювати у стані підвищеної бойової готовності після ісламістських нападів минулого місяця в Парижі, в результаті яких 17 осіб були вбиті.
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