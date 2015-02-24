ЗМІ: У небі над Парижем зафіксували невідомі безпілотники

Про це повідомили представники французьких служб безпеки, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Кому належать помічені в паризькому небі дрони, поки невідомо.

Дрони були також помічені поруч з посольством США і військовим музеєм. Розпочато поліцейське розслідування.

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Французькі служби безпеки продовжують працювати у стані підвищеної бойової готовності після ісламістських нападів минулого місяця в Парижі, в результаті яких 17 осіб були вбиті.