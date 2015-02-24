Бойовики ІД викрали 90 сирійських християн

Як повідомила в електронній версії газета Daily Star, заручники були захоплені в містечку Тель-Ахмар на захід від провінційного центру Ель-Хасіка (612 км від Дамаска).

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У неділю надійшло повідомлення про розправу, яку екстремісти вчинили над вихідцями з ассирійської громади в околицях міста Телль-Тамер. Її жертвами стали десятки людей. Сотні ассірійців утекли в сусідні райони, що знаходяться під захистом сирійської армії і курдів.

За відомостями телеканалу "Аль-Манар", бойовики ІД спалили дві стародавні християнські церкви, а також десятки будинків у населених пунктах Телль-Хормуз, Телль-Шамирам, Телль-Насрі, Ель-Агайбеш, Тума-Ільда і Ель-Хауз.