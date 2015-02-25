Могеріні і Пан Гі Мун обговорили посилення місії ОБСЄ в Україні

Про йшлося під час телефонної розмови щодо ситуації в Україні, повідомляє у вівторок прес-служба Високого представника.

Зокрема, співрозмовники обговорили необхідність координувати зусилля, які вживаються для підтримки реалізації Мінських домовленостей, зокрема, зміцнення спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

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"Мінські угоди повинні бути повністю виконані, це наш спільний пріоритет. ЄС вже надає суттєву практичну та фінансову підтримку місії ОБСЄ. Зараз ми працюємо над тим, щоб збільшити нашу підтримку ОБСЄ, щоб вони могли в повній мірі відігравати свою роль на місці", - заявила Могеріні.