Над Парижем вже другий день поспіль помічають невідомі безпілотники

Очевидці повідомили як мінімум про п'ять дронів, що літали над Парижем минулої ночі. Таке ж число безпілотників було помічено у французькій столиці попередньої ночі з понеділка на вівторок. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У вівторок поліція Франції почала розслідування у зв'язку з появою над Парижем дронів, операторів яких встановити не вдалося.

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Безпілотники літали в основному в районі головних визначних пам'яток Парижа - близько Ейфелевої вежі, в районі площі Згоди, ще один дрон був помічений біля будівлі посольства США.

Незважаючи на те, що дрони можна вільно купити, недавні польоти безпілотників над Єлисейським палацом і будинком президента Франції Франсуа Олланда, а також над атомними електростанціями викликали занепокоєння поліції.