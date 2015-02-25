Засновник WikiLeaks Ассанж подав скаргу щодо ордера на його арешт

Адвокати засновника організації WikiLeaks Джуліана Ассанжа зробили останню спробу оскаржити у Верховному суді Швеції рішення апеляційного суду Свеа, який відмовився відкликати міжнародний ордер на його арешт. Про це захисники австралійця в середу повідомили газеті The Guardian, передає ТАСС.

За словами юристів, вони провели ретельну роботу з підготовки апеляції. "Ми проаналізували велику кількість документів Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), не обмежуючись лише одним шведським законодавством", - повідомив адвокат Пер Самуельссон.

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Якщо ж Верховний суд не задовольнить апеляцію, захисники засновника WikiLeaks мають намір звертатися в ЄСПЛ. На думку юристів, у цій інстанції у них набагато більше шансів на успіх. "Чи позиція шведського правосуддя щодо того, що Ассанж на даний час не позбавлений волі, знайде розуміння у Європейського суду", - вважає адвокат Дженніфер Робінсон.

Як очікується, офіційний запит до Верховного суду Швеції надійде пізніше протягом дня.

У листопаді 2014 року апеляційний суд Свеа відмовився відкликати міжнародний ордер на арешт засновника WikiLeaks. Як йдеться в офіційній заяві, злочини, у яких звинувачується Ассанж, занадто серйозні, щоб залишати їх без уваги.