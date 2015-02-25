ЗМІ: Україна поставила під загрозу експорт російських бойових літаків

Про це пише Газета.ру.

"Головки самонаведення для Р-73 робить київський завод «Арсенал», з березня минулого року всі поставки цих виробів були припинені. Якщо в найближчі півроку не налагодити виробництво аналогічних виробів на території Росії, бойові літаки, які ми пропонуємо на експорт, можуть залишитися без ракет ближнього бою. Те, що є в наявності, розраховано на 2-3 роки", - розповіло виданню джерело в ВПК Росії.

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Ракета Р-73 була створена в конструкторському бюро «Вимпел» в 1983 році і досі є основним засобом ближнього бою для всіх модифікацій перехоплювачів МіГ-31, фронтових винищувачів МіГ-29 і Су-27, фронтових бомбардувальників Су-34, штурмовиків Су-25ТМ і навчально-бойових літаків Як-130.

У керівництві «Вимпела» виданню повідомили, що знають про проблему нестачі українських ГСН, проте відмовилися її обговорювати, пославшись на державну таємницю.

Також в КБ розповіли, що перспективні ракети, які розробляються в РФ на заміну Р-73, ще не готові навіть для російських ВПС, тому припинення поставок з України може поставити під удар експорт російських бойових літаків.