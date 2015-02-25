Disney відродить легендарний мультсеріал

Компанія Disney повідомила, що відродить мультсеріал «Качині історії», як повідомляє портал Mashable. Селезень-мільярдер Скрудж Макдак і троє його племінників повернуться на екрани в новому циклі під колишньою назвою. Показ серіалу відбудеться в 2017 році, передає Lenta.ru.

До персонажів приєднаються льотчик Зигзаг Маккряк, економка Скруджа місіс Клювдія і її онучка Понка, заклятий ворог Скруджа Флінтхарт Гломгольд, банда аферистів Гавс та інші постійні герої «Качиних історій».

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Епізоди серіалу зазвичай присвячені тому, як лиходії намагаються вкрасти гроші Скруджа або його монету-талісман. Інший сюжет, який часто повторюють серіях, - Скрудж вирушає на пошуки якогось давнього скарбу. Для деяких історій за основу взяті комікси Карла Баркса, але в циклі є й повністю оригінальні пригоди, і перекази класичних творів і легенд.

Прем'єра «Качиних історій» в США відбулася 18 вересня 1987 року. Останню серію було показано 6 травня 1990 року. Всього було знято 100 серій і один повнометражний мультфільм - «Качині історії: Заповітна лампа», який вийшов у прокат 3 серпня 1990 року.

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Також за мотивами «Качиних історій» зробили кілька відеоігор.