Росія розгорнула масштабні військові навчання біля кордонів Естонії та Латвії

За повідомленням російського Міністерства оборони, в маневрах також задіяні 500 одиниць бойової техніки, повідомляє Deutsche Welle.

Під час навчань, які триватимуть до суботи, передбачено десантування парашутним способом 1500 військових. Серед завдань, які виконають службовці - захоплення і знищення аеродрому умовного ворога. Завершаться маневри бойовою стрільбою.

Чергові навчання російської армії відбуваються неподалік від кордонів Естонії та Латвії, які є членами НАТО.

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У вівторок, 24 лютого, Естонія відзначила День незалежності, влаштувавши військовий парад в Нарві, що межує з Росією. До колони з 1300 естонських солдатів, які пройшли містом, долучилися близько сотні солдатів з Великобританії, Нідерландів, Іспанії, Латвії та Литви, а також військова техніка з США та Нідерландів.

"Події в Україні, які тримають весь світ у напрузі, дуже яскраво демонструють нам, що ми самі повинні дбати про свою безпеку", - пояснив міжнародний склад командувач параду естонської армії, генерал Ріхо Террас.