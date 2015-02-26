На Філіппінах з'явиться нова система раннього попередження про землетруси

Про це повідомив у четвер в Манілі директор Національного Інституту вулканології і сейсмології Ренато Солідум, передає ТАСС.

"Тільки що завершені роботи з встановлення на всій території країни близько 100 спеціальних датчиків, які вимірюють ступінь інтенсивності землетрусів. У найближчі роки кількість таких систем на Філіппінах буде доведено до 300", - зазначив Солідум. За його словами, завдяки цим пристроям можна з високою часткою ймовірності заздалегідь прогнозувати силу землетрусів і приймати заходи по мінімізації їх наслідків.

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Філіппінський архіпелаг входить до так званого Тихоокеанського вогняного кільця, що складається з сейсмічно активних зон. Стихійні лиха, в першу чергу землетруси і виверження вулканів, щорічно завдають країні збитків на сотні мільйонів доларів.