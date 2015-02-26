"Аль-Каїда" планувала серію терактів у Росії та Британії
"Аль-Каїда" планувала напади в Росії, свідчать документи, вилучені з будинку, де в 2011 році був убитий екс-глава угруповання Усама бін Ладен.
Ці документи були в середу розглянуті в Нью-Йорку в ході суду над пакистанцем Абідом Нассіром, якого звинувачують в підготовці нападів на Нью-Йорк і Манчестер. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
У цих документах мова йде також про підготовку нападів у Європі, в тому числі в Британії. Як йдеться в одному з листів, адресованих Бін Ладену, члени угруповання були направлені в Європу і Росію, але деякі були арештовані.
У той же час, як повідомляє ТАСС, "Аль-Каїда" планувала підрив газопроводу і атаку проти американського посольства.
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У паперах немає прямих згадок змови в Манчестері або прізвища Нассіра, який стверджує, що не винен і ніколи не був пов'язаний з екстремізом. За версією прокурорів, він брав участь у змові з метою організації вибухів у торговому центрі в Манчестері і нью-йоркському метро.
Два роки тому Нассіра екстрадували з Британії до США.