"Аль-Каїда" планувала серію терактів у Росії та Британії

Ці документи були в середу розглянуті в Нью-Йорку в ході суду над пакистанцем Абідом Нассіром, якого звинувачують в підготовці нападів на Нью-Йорк і Манчестер. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У цих документах мова йде також про підготовку нападів у Європі, в тому числі в Британії. Як йдеться в одному з листів, адресованих Бін Ладену, члени угруповання були направлені в Європу і Росію, але деякі були арештовані.

У той же час, як повідомляє ТАСС, "Аль-Каїда" планувала підрив газопроводу і атаку проти американського посольства.

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У паперах немає прямих згадок змови в Манчестері або прізвища Нассіра, який стверджує, що не винен і ніколи не був пов'язаний з екстремізом. За версією прокурорів, він брав участь у змові з метою організації вибухів у торговому центрі в Манчестері і нью-йоркському метро.

Два роки тому Нассіра екстрадували з Британії до США.