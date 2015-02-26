Лавров: Росії погрожують новими санкціями, аби "відвернути увагу від Мінських угод"
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що західні країни погрожують ввести нові санкції проти РФ, аби «відвернути увагу від виконання Мінських угод».
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Лавров сказав на прес-конференції в Москві після зустрічі з представниками Організації ісламського співробітництва.
«Щодо заяв деяких західних діячів, зокрема Джона Керрі, Дональда Туска, які погрожували новими санкціями, я думаю, це дуже просто пояснюється. Намагаються нагнітати знову істеричні настрої, відвернути увагу від необхідності виконання Мінських угод, і за цими закликами, загалом, приховане небажання цих діячів з відповідних країн, організацій, Сполучених Штатів, Євросоюзу, добиватися виконання того, про що домовились у Мінську 12 лютого», - сказав Лавров.
«Висуваються сміхотворні, за великим рахунком, вимоги, які повністю підтримують думку київської влади, а вони, як ви знаєте, заявили, що почнуть відведення важких озброєнь, як тільки доба чи дві протримається тиша без єдиного пострілу. Ми всі чудово розуміємо, що ідеального перемир‘я, ідеальних режимів припинення вогню не буває», - додав він.
Читайте такожЛавров запропонував ООН оголосити революції поза закономОчільник МЗС РФ відзначив, що коли позавчора в Парижі зустрічалися міністри закордонних справ у форматі «нормандської четвірки», німецький колега повністю погодився з тим, що доки не буде почато відведення важких озброєнь, ризики інцидентів будуть невимірно вищі, ніж при розведенні військової техніки.
«Об'єктивні спостерігачі, зокрема й ОБСЄ, фіксують значне зниження перестрілок, тим самим перемир'я все-таки дає результат», - наголосив Лавров і додав, що в інтересах тих, хто хоче зірвати Мінські домовленості, створити зворотну картину і заявляти, що перемир'я не працює.
«Найголовніше - це не догоджати тим чи іншим західним країнам чи західним діячам, які погрожують нам санкціями, а головне - це забезпечити мир і стійке політичне врегулювання української кризи. А для цього потрібно слідом за відведенням важких озброєнь, яке вже почато Луганською і Донецькою народними республіками і верифікацію якого ми хочемо одержати по лінії ОБСЄ, а нас запевнили, що ОБСЄ активно підключиться до цього процесу, паралельно з цим необхідно виконувати все решту, про що домовились, перш за все, конституційну реформу за участю цих територій – Луганської і Донецької областей, забезпечуючи їм децентралізацію», - сказав Лавров.
Читайте такожДодаткові санкції проти РФ "залишаються на столі" - Туск«Усі заклики до того, щоб засуджувати ополченців, Росію, і будь-кого ще за зрив перемир'я, спрямовані тільки на одне: не допустити переходу ситуації в русло політичного врегулювання, в русло діалогу між Києвом і сходом України, діалогу рівноправного, спрямованого на конституційну реформу з повним забезпеченням міжнародно визнаного набору прав для жителів цих регіонів України», - вважає Лавров.