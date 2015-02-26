Лавров: Росії погрожують новими санкціями, аби "відвернути увагу від Мінських угод"

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Лавров сказав на прес-конференції в Москві після зустрічі з представниками Організації ісламського співробітництва.

«Щодо заяв деяких західних діячів, зокрема Джона Керрі, Дональда Туска, які погрожували новими санкціями, я думаю, це дуже просто пояснюється. Намагаються нагнітати знову істеричні настрої, відвернути увагу від необхідності виконання Мінських угод, і за цими закликами, загалом, приховане небажання цих діячів з відповідних країн, організацій, Сполучених Штатів, Євросоюзу, добиватися виконання того, про що домовились у Мінську 12 лютого», - сказав Лавров.

«Висуваються сміхотворні, за великим рахунком, вимоги, які повністю підтримують думку київської влади, а вони, як ви знаєте, заявили, що почнуть відведення важких озброєнь, як тільки доба чи дві протримається тиша без єдиного пострілу. Ми всі чудово розуміємо, що ідеального перемир‘я, ідеальних режимів припинення вогню не буває», - додав він.

Читайте такожЛавров запропонував ООН оголосити революції поза закономОчільник МЗС РФ відзначив, що коли позавчора в Парижі зустрічалися міністри закордонних справ у форматі «нормандської четвірки», німецький колега повністю погодився з тим, що доки не буде почато відведення важких озброєнь, ризики інцидентів будуть невимірно вищі, ніж при розведенні військової техніки.

«Об'єктивні спостерігачі, зокрема й ОБСЄ, фіксують значне зниження перестрілок, тим самим перемир'я все-таки дає результат», - наголосив Лавров і додав, що в інтересах тих, хто хоче зірвати Мінські домовленості, створити зворотну картину і заявляти, що перемир'я не працює.

«Найголовніше - це не догоджати тим чи іншим західним країнам чи західним діячам, які погрожують нам санкціями, а головне - це забезпечити мир і стійке політичне врегулювання української кризи. А для цього потрібно слідом за відведенням важких озброєнь, яке вже почато Луганською і Донецькою народними республіками і верифікацію якого ми хочемо одержати по лінії ОБСЄ, а нас запевнили, що ОБСЄ активно підключиться до цього процесу, паралельно з цим необхідно виконувати все решту, про що домовились, перш за все, конституційну реформу за участю цих територій – Луганської і Донецької областей, забезпечуючи їм децентралізацію», - сказав Лавров.

Читайте такожДодаткові санкції проти РФ "залишаються на столі" - Туск«Усі заклики до того, щоб засуджувати ополченців, Росію, і будь-кого ще за зрив перемир'я, спрямовані тільки на одне: не допустити переходу ситуації в русло політичного врегулювання, в русло діалогу між Києвом і сходом України, діалогу рівноправного, спрямованого на конституційну реформу з повним забезпеченням міжнародно визнаного набору прав для жителів цих регіонів України», - вважає Лавров.