Брідлав: Путін перетворив Крим на платформу з "проектування сили"

Про це заявив командувач американськими військами та силами НАТО у Європі Філіп Брідлав, передає "Голос Америки".

"Але ми спостерігаємо зараз те, що Крим був трансформований значною мірою у питанні наявності систем озброєнь на цій території. Це від систем повітряної оборони, які досягають майже половину Чорного моря, до систем ураження наземної цілі, які сягають практично усього регіону Чорного моря. Це перетворило Крим на велику платформу для зосередження військових сил у цьому регіоні", - зазначив він.

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За словами командувача НАТО, своїми діями Росія порушує угоду про ліквідацію ракет середньої та малої дальності і не можна сказати, чи несуть ракети, які розміщує Росія, ядерний заряд, чи ні, оскільки вони є зброєю подвійного призначення.

"Але не все тут так чисто, адже у Калінінграді та в Криму наявні системи озброєння подвійного використання, яке може бути ядерним, а може бути неядерним. І побачити різницю між ними дуже важко, і це викликає стурбованість. Наземні системи озброєнь, які зазвичай є неядерними, які можна зробити ядерними. Або ж авіація подвійного використання у Криму, яку можна використовувати як ядерну або неядерну", - зауважив Брідлав.

Також він заявив, що виступає за сильніше використання дипломатичного та інформаційного каналів у протистоянні з Росією.