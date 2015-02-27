Влада Індії хоче вкласти $137 млрд в залізниці

У планах влади - прискорити темпи економічного зростання, уникнувши підвищення тарифів, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Міністр залізничного сполучення Суреш Прабгу особливо підкреслив необхідність зробити поїзди чистішими, а також поліпшити туалети у вагонах.

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Компанія, що володіє майже всієї індустрією залізничних перевезень Індії, - один з найбільших роботодавців у світі. Однак її часто критикують за те, що вона малоефективна і давно потребує модернізації.