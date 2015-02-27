Влада Індії хоче вкласти $137 млрд в залізниці
01:05, 27 лютого 2015Світ
232 0
Уряд Індії має намір інвестувати 137 мільярдів доларів в свою мережу залізниць протягом наступних п'яти років.
Влада Індії хочуть вкласти $137 млрд залізниці / rewalls.com
У планах влади - прискорити темпи економічного зростання, уникнувши підвищення тарифів, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Міністр залізничного сполучення Суреш Прабгу особливо підкреслив необхідність зробити поїзди чистішими, а також поліпшити туалети у вагонах.
Читайте такожВ Індії троє студентів загинули, бо вирішили зробити селфі на тлі поїзда
Компанія, що володіє майже всієї індустрією залізничних перевезень Індії, - один з найбільших роботодавців у світі. Однак її часто критикують за те, що вона малоефективна і давно потребує модернізації.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter