США не виключають розширення санкцій проти Росії

За словами Псакі , "активні дискусії" на цей рахунок ведуться "всередині адміністрації та з міжнародними партнерами", повідомляє ТАСС.

Однак, "оголошувати нема про що", - підкреслила вона.

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Посол України в США Олександр Моцик вважає, що за ситуацію з Дебальцеве повинні бути введені додаткові санкції як з боку США, так і з боку ЄС.