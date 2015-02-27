США не виключають розширення санкцій проти Росії

07:14, 27 лютого 2015
Світ
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Керівник прес-служби держдепартаменту США Джен Псакі заявила, що уряд США продовжує обговорювати на міжвідомчому рівні, а також зі своїми зарубіжними партнерами можливість введення нових санкцій щодо Росії.

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За словами Псакі , "активні дискусії" на цей рахунок ведуться "всередині адміністрації та з міжнародними партнерами", повідомляє ТАСС.

Однак, "оголошувати нема про що", - підкреслила вона.

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Посол України в США Олександр Моцик вважає, що за ситуацію з Дебальцеве повинні бути введені додаткові санкції як з боку США, так і з боку ЄС.

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