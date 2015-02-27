У США знайшли картину Пікассо, вкрадену 13 років тому

Про це повідомила прокурор східного округу Нью-Йорка Лоретта Лінч, передає Бі-бі-сі.

Кубистське полотно "Перукарка" (фр. La Coiffeuse), що належить французькій владі, було викрадено з музейного сховища Центру Помпіду в Парижі.

Картину відправили в США з Бельгії, описавши її у документах як "художню саморобку" вартістю 30 євро. Після прибуття посилки в Нью-Йорк картина була вилучена митною службою, після чого в суд у Брукліні була подана скарга про контрабанду.

"Втрачений скарб знайдено, - заявила Лоретта Лінч. - Через кричущий випадок контрабанди в цій справі картина в даний час проходить процедуру конфіскації в США. Конфіскація картини звільнить її від оков чорного ринку викрадених предметів мистецтва, і її можна буде повернути законному власнику".

Вважається, що ринкова вартість картини, написаної в 1911 році, становить мільйони доларів. Місцезнаходження картини залишалося невідомим протягом 13 років.