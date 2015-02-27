Росія запустила в космос ракету з військовим супутником

Це перший в цьому році запуск в космос з російського "Плесецка". Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

«У п'ятницю, 27 лютого 2015 року, у 14.01 мск з пускової установки № 4 майданчика № 43 Державного випробувального космодрому Плесецьк бойовим розрахунком військ повітряно-космічної оборони проведений успішний пуск ракети космічного призначення середнього класу «Союз-2.1, а» з космічним апаратом в інтересах міністерства оборони Російської Федерації», - повідомив представник прес-служби Міноборони РФ полковник Олексій Золотухін, передає Lenta.ru.

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Минулого року з нього було запущено 10 ракет космічного призначення: шість типу "Союз-2", два "Рокоту", а також легка та важка версії нового російського носія "Ангара".