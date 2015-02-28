У Москві оголошений план «Перехоплення» у зв'язку з убивством Нємцова

На місце події виїхав начальник ГУ МВС по Москві Анатолій Якунін, повідомляє Лента.ру з посиланням на російські інформагентства.

У столиці введено план «Перехоплення», вживаються заходи до пошуку передбачуваних вбивць.

Злочин скоєно на Великому Замоськворецькому мосту. За даними РІА Новини з політиком була дівчина 1991 року народження, її ім'я не повідомляється. До Нємцову під'їхав білий автомобіль, з якого було зроблено чотири постріли. Кулі влучили в спину. Машина зникла, від отриманих поранень політик помер.

Член бюро федеральної політради партії «РПР-Парнас» Ілля Яшин підтвердив цю інформацію.