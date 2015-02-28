Порошенко: вбивці зруйнували місток між Україною і Росією
01:06, 28 лютого 2015Світ
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Президент України Петро Порошенко вважає, що убивці Бориса Нємцова будуть рано чи пізно покарані.
REUTERS
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook
"Він був містком між Україною і Росією. Пострілом убивць це зруйновано. Думаю, не випадково. Не сумніваюся, вбивці будуть покарані. Рано чи пізно", - написав Порошенко.
Опозиційний політик Борис Нємцов застрелений увечері в п'ятницю, 27 лютого, в центрі Москви. До нього під'їхав білий автомобіль, з якого було зроблено кілька пострілів. Потім машина зникла. Від отриманих поранень політик помер.
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