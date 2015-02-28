Порошенко: вбивці зруйнували місток між Україною і Росією

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook

"Він був містком між Україною і Росією. Пострілом убивць це зруйновано. Думаю, не випадково. Не сумніваюся, вбивці будуть покарані. Рано чи пізно", - написав Порошенко.

Опозиційний політик Борис Нємцов застрелений увечері в п'ятницю, 27 лютого, в центрі Москви. До нього під'їхав білий автомобіль, з якого було зроблено кілька пострілів. Потім машина зникла. Від отриманих поранень політик помер.