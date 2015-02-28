Маккейн засмучений звісткою про вбивство Бориса Нємцова
01:59, 28 лютого 2015Світ
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Сенатор США Джон Маккейн заявив, що засмучений звісткою про вбивство російського політика Бориса Нємцова.
twitter.com/senjohnmccain
Про це він написав у своєму Твіттері.
«Засмучений у зв'язку з повідомленнями про загибель Нємцова», - йдеться в повідомленні.
Маккейн опублікував вото з червневої зустрічі з Нємцовим і Володимиром Кара-Мурзою
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Раніше повідомлялося, що в центрі Москви невідомі в ніч на суботу, 28 лютого, був застрелений політик і член бюро федеральної політради партії РПР-Парнас Борис Нємцов.
Very saddened @nytimes: "Boris Nemtsov, Critic of Putin Is Shot Dead in Moscow" http://t.co/RwYL3cy6oN
- John McCain (@SenJohnMcCain) 27 Лютий 2015
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