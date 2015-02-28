Маккейн засмучений звісткою про вбивство Бориса Нємцова

Про це він написав у своєму Твіттері.

«Засмучений у зв'язку з повідомленнями про загибель Нємцова», - йдеться в повідомленні.

Маккейн опублікував вото з червневої зустрічі з Нємцовим і Володимиром Кара-Мурзою

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Раніше повідомлялося, що в центрі Москви невідомі в ніч на суботу, 28 лютого, був застрелений політик і член бюро федеральної політради партії РПР-Парнас Борис Нємцов.