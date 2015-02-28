Обама: США засуджують жорстоке вбивство Бориса Нємцова

"Наші щирі співчуття родині Нємцова і росіянам, які втратили одного з найвідданіших захисників їх прав",- йдеться в заяві президента США.

Обама заявляє, що захоплювався безстрашною прихильністю Нємцова боротьбі з корупцією в Росії.

"Нємцов був невтомним захисником своєї країни, відстоював для своїх співгромадян права, які повинні мати всі люди. Ми закликаємо російський уряд провести негайне, неупереджене та прозоре розслідування обставин вбивства Нємцова", - підкреслює глава Білого Дому.