Обама: США засуджують жорстоке вбивство Бориса Нємцова
12:12, 28 лютого 2015Світ
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Президент США Барак Обама засудив жорстоке вбивство російського політика Бориса Нємцова.
REUTERS
"Наші щирі співчуття родині Нємцова і росіянам, які втратили одного з найвідданіших захисників їх прав",- йдеться в заяві президента США.
Обама заявляє, що захоплювався безстрашною прихильністю Нємцова боротьбі з корупцією в Росії.
"Нємцов був невтомним захисником своєї країни, відстоював для своїх співгромадян права, які повинні мати всі люди. Ми закликаємо російський уряд провести негайне, неупереджене та прозоре розслідування обставин вбивства Нємцова", - підкреслює глава Білого Дому.
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