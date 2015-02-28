Навальний заявив про можливе стеження за Нємцовим у ніч вбивства

Російський політик-опозиціонер Олексій Навальний заявив, що не виключає факт стеження за вбитим напередодні опозиціонером Борисом Нємцовим.

Про це Навальний написав у своєму блозі.

"Я зустрівся з Нємцовим в кінці січня, про зустріч знало мало народу, і саме на ній ми предметно домовилися про проведення маршу 1 березня. Через деякий час він при свідках як анекдот розповів про те, що відразу після зустрічі йому зателефонував кореспондент ИТАРС-ТАСС (прізвище назвав) з питанням "ну про що ви там з Навальним домовилися?" - пише він.

Далі Навальний підкреслює, що зустрічі політичного оргкомітету маршу відбувалися у вузькому складі, про місце і час мало хто знав, однак знімальна група чи то НТВ, чи то Лайфньюз знала, і "ми чудово розуміли, хто забезпечує їх інформацією".

"Крім того, за ключовими організаторами великих опозиційних мітингів/маршів завжди ведеться зовнішнє спостереження напередодні (Мова йде про антикризовий марші "Весна", який мав відбутися 1 березня у Москві - УНІАН). Тобто навіть за тими, за ким "у звичайному житті" воно не ведеться. Борис був саме ключовим організатором, ви легко можете помітити це за його останніми записами та публічними виступами", - підсумував опозиціонер.

Як повідомляв УНІАН, відомий російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений в центрі Москви в ніч з 27 на 28 лютого.

У Нємцова вистрілили кілька разів в спину з проїжджаючого автомобіля. Від отриманих ран він помер на місці.