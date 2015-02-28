Опозиціонер про місце смерті Нємцова: Це вотчина адміністрації Путіна, тут все під наглядом

Місце розстрілу російського опозиціонера Бориса Нємцова повністю контролюється Федеральною службою охорони, це були особи, які перебувають на відповідній службі.

Про це УНІАН повідомив російський опозиціонер, один із засновників РПР-ПАРНАС Володимир Мілов на місці розстрілу Нємцова.

”Які версії - зробіть просту вправу - подивіться де ми знаходимося.... Це все вотчина ФСТ та адміністрації президента. Тут все прослуховується і проглядається. Борис сидів у кафе в ГУМі перед тим як по мосту піти додому, це означає, що автомобілі, які його вистежували, вони повинні були чекати його там, на Варварці, Ільїнці (на цих вулицях знаходяться будівлі адміністрації президента РФ - УНІАН) - це означає, що у спецслужб і в держави є всі дані про ці автівки” - зазначив Мілов.

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”Вже не кажу про те, що перед усіма великими опозиційними акціями - таким як марш 1 березня, Нємцов на це багато разів скаржився, завжди є зовнішнє спостереження за лідерами опозиції. Якщо ми говоримо про якісь приватні особи, які взяли і забажали його вбити - це потрібно бути дуже зухвалим, щоб тут, під камерами ФСТ, це зробити”, - підкреслив він.

За його словами, при цьому є величезний ризик потрапити під зовнішню рекламу.

”Звідси моя відповідь проста - це не були ніякі приватні особи. Це були офіційні особи, які перебувають на відповідній службі. Більше ніхто такий злочин у цьому місці не міг вчинити. Просто погляньте довкола”, - підкреслив він.