Опубліковано запис з камери відеоспостереження, яка зафіксувала вбивство Нємцова (відео)

Телеканал "ТВЦ" опублікував запис з камери відеоспостереження, на якому зафіксовано момент вбивства російського політика-опозиціонера Бориса Нємцова.

Як повідомляв УНІАН, відомий російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений у центрі Москви в ніч з 27 на 28 лютого.

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У Нємцова вистрілили кілька разів у спину з автомобіля, що проїжджав. Від одержаних поранень він помер на місці.