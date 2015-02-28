Опубліковано запис з камери відеоспостереження, яка зафіксувала вбивство Нємцова (відео)
21:30, 28 лютого 2015Світ
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На записі видно, як двоє осіб йдуть мостом.
REUTERS
Телеканал "ТВЦ" опублікував запис з камери відеоспостереження, на якому зафіксовано момент вбивства російського політика-опозиціонера Бориса Нємцова.
Як повідомляв УНІАН, відомий російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений у центрі Москви в ніч з 27 на 28 лютого.
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У Нємцова вистрілили кілька разів у спину з автомобіля, що проїжджав. Від одержаних поранень він помер на місці.
Відео TVCenter
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