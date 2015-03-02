ЗМІ: Каспаров не поїде на похорон Нємцова з міркувань безпеки

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на французьку Le Figaro.

За словами Каспарова, які наводить газета, дане рішення пов'язане з питанням його особистої безпеки.

Борис Нємцов був застрелений 27 лютого близько 23:30 на Великому Москворіцькому мості в центрі Москви. Нємцов буде похований на Троєкуровському кладовищі у вівторок, 3 березня, громадянська панахида пройде в сахаровському центрі з 10:00 до 14:00.

Читайте такожКаспаров: навряд чи Путін давав команду, але він створив атмосферу для політичних вбивствГаррі Каспаров залишив Росію в червні 2013 року після того, як його викликали в Слідчий комітет. У листопаді того ж року він просив надати йому латвійське громадянство, однак Сейм відмовив йому в цьому.

В останні роки Каспаров вів активну політичну діяльність, опозиційну російському режиму. Зокрема, він керував Об'єднаним громадянським фронтом і входив в керівництво руху «Солідарність», одним із творців і лідером був Борис Нємцов.