Обама: вбивство Нємцова - свідчення погіршення свобод в Росії

Про це заявив в ніч на вівторок президент США Барак Обама, пише РИА Новости.

"Я не знаю, що сталося. Але я знаю, що справи з дотриманням свободи преси, свободи зборів, свободи інформації, основними громадянськими правами і свободами, зараз в РФ гірші, ніж чотири, п'ять або десять років тому", - сказав американський президент в інтерв'ю агентству Рейтер.

Читайте такожБільшість камер спостереження в ніч вбивства Нємцова було відключено - ЗМІ

Нємцов в ніч на 28 лютого був застрелений в центрі Москви. Слідство розглядає кілька версій злочину, включаючи замовне вбивство.