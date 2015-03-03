Обама: вбивство Нємцова - свідчення погіршення свобод в Росії
03:44, 03 березня 2015Світ
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Вбивство Бориса Нємцова свідчить про погіршення ситуації зі свободами в Росії
REUTERS
Про це заявив в ніч на вівторок президент США Барак Обама, пише РИА Новости.
"Я не знаю, що сталося. Але я знаю, що справи з дотриманням свободи преси, свободи зборів, свободи інформації, основними громадянськими правами і свободами, зараз в РФ гірші, ніж чотири, п'ять або десять років тому", - сказав американський президент в інтерв'ю агентству Рейтер.
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Нємцов в ніч на 28 лютого був застрелений в центрі Москви. Слідство розглядає кілька версій злочину, включаючи замовне вбивство.
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